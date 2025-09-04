Emirados condenam ataque israelense contra forças de paz no Líbano

ABU DHABI, 4 de setembro de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente os ataques com granadas realizados pelo Exército de Israel nas proximidades das posições da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil).

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reafirmou a forte condenação dos Emirados ao ataque contra forças internacionais, ressaltando que atingir missões de paz contraria os princípios do direito internacional e a Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU.

O ministério reiterou a posição firme dos Emirados e seu apoio inabalável ao Líbano, à sua soberania e à integridade territorial, além de destacar o papel essencial dos esforços de manutenção da paz da Unifil no país.