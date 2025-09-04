Coreia registra superávit em conta corrente de US$ 10,78 bilhões em julho

SEUL, 4 de setembro de 2025 (WAM) – A Coreia do Sul registrou em julho o maior superávit em conta corrente já alcançado para esse mês, impulsionado por exportações sólidas e pelo aumento da receita de investimentos em ações, segundo dados divulgados pelo Banco da Coreia.

O superávit em conta corrente do país atingiu US$ 10,78 bilhões em julho, marcando o 27º mês consecutivo de saldo positivo, de acordo com números compilados pelo banco central. A Coreia mantém superávit mensal desde maio de 2023, informou a agência Yonhap. Embora o resultado de julho seja o maior já registrado para esse mês, ficou abaixo do recorde mensal absoluto de US$ 14,27 bilhões obtido em junho.

Nos primeiros sete meses deste ano, o superávit acumulado em conta corrente chegou a US$ 60,15 bilhões, contra US$ 49,21 bilhões no mesmo período do ano passado.