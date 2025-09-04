Câmara de Comércio de Sharjah promove iniciativa em feira de joias do Japão

SHARJAH, 4 de setembro de 2025 (WAM) – A Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah (SCCI, na sigla em inglês) participou da Feira de Joias do Japão (JJF) 2025, um dos principais eventos da Ásia para o setor joalheiro, realizado de 26 de agosto a 1º de setembro. Representada por sua iniciativa de destaque, Ourives Emiradenses, a Câmara buscou abrir oportunidades de mercado global para designers emiradenses como parte de sua visão estratégica mais ampla.

Liderada por Mona Sultan Al Suwaidi, diretora do Gabinete Executivo do presidente da SCCI e responsável pela plataforma Ourives Emiradenses, a delegação incluiu um grupo de renomados designers do país. Suas coleções, que combinam a herança autêntica dos Emirados com tendências globais modernas, despertaram forte interesse de visitantes e especialistas internacionais, reforçando a crescente influência dos Emirados Árabes Unidos no setor de joias.

A agenda da Câmara incluiu reuniões de negócios com grandes compradores e distribuidores, além de contato com as mais recentes tendências de consumo e design do Japão. Essas interações ampliaram oportunidades de parcerias comerciais e abriram novos caminhos para o intercâmbio comercial e o desenvolvimento da indústria nacional.

Como parte do programa da exposição, a delegação participou de oficinas artísticas, incluindo uma sessão especializada em pintura em vidro. Essas atividades criativas contribuíram para o crescimento e o desenvolvimento profissional dos designers.

Mohammed Ahmed Amin Al Awadi, diretor-geral da SCCI, descreveu a participação da Câmara como um investimento estratégico em talentos nacionais e uma nova porta de entrada em um mercado global-chave. Ele reafirmou o papel da Câmara em impulsionar a diversificação econômica de Sharjah e dos Emirados Árabes Unidos, bem como sua presença no comércio internacional.

Mona Sultan Al Suwaidi destacou o duplo foco da plataforma Ourives Emiradenses: a exposição comercial e a capacitação. Ela observou que os designers apresentaram trabalhos inovadores baseados em experiências anteriores em importantes feiras de joias da Europa e da Ásia, exibindo coleções que exemplificam a excelência do artesanato do país.

O programa incluiu visitas a instituições prestigiadas, como o HIKO MIZUNO College of Jewellery, em Tóquio, onde os participantes conheceram programas avançados de formação, e a Mikimoto Pearl Island, líder na produção de pérolas cultivadas. Essas visitas proporcionaram valiosos aprendizados sobre práticas sustentáveis, inovação em design e marketing, além de fortalecer laços culturais por meio da herança compartilhada no mergulho em busca de pérolas.