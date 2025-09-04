Emirados Árabes Unidos vão sediar prêmio de sustentabilidade de golfe em 2025

DUBAI, 4 de setembro de 2025 (WAM) – O European Tour Group anunciou que os Emirados Árabes Unidos sediarão, em 12 de novembro, o Prêmio de Sustentabilidade do European Tour Group 2025, como parte do DP World Tour Championship em Dubai, evento que encerra a temporada da Race to Dubai.

A cerimônia, em formato híbrido, homenageará vencedores da Europa, do Oriente Médio e de outras regiões do mundo em cinco categorias: locais de realização, organização de eventos, operações, tecnologia e inovação, e serviços de alimentação. Haverá um vencedor selecionado em cada região geográfica.

As inscrições ficam abertas até a meia-noite de 2 de outubro de 2025. Para participar, os projetos ou iniciativas devem ter sido implementados entre 1º de setembro de 2024 e 1º de outubro de 2025.

O júri reúne especialistas em operações de torneios de golfe e sustentabilidade, incluindo representantes da Fundação GEO Sustainable Golf. Nove torneios no Oriente Médio, dos quais sete realizados nos Emirados Árabes Unidos, estão aptos a disputar o prêmio.

Como parte do programa de sustentabilidade Green Drive, o European Tour Group assumiu o compromisso de reduzir pela metade as emissões de gases de efeito estufa em operações e torneios até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2040.