Banco Emirates NBD financia dois cargueiros Boeing 777 para a Emirates

DUBAI, 4 de setembro de 2025 (WAM) – O banco Emirates NBD assinou um acordo de financiamento de US$ 350 milhões com a Emirates Airline para a entrega de dois Boeing 777-200LRF. O aporte apoia a expansão da frota da Emirates SkyCargo e sua estratégia de crescimento, além de reforçar a posição de Dubai e dos Emirados Árabes Unidos como centro global de comércio e logística.

A operação marca a primeira parceria dedicada de financiamento de aviões de carga entre o Emirates NBD e a Emirates, firmada após um processo competitivo, e amplia a relação de longa data entre as duas organizações.

Para a Emirates, o acordo representa a primeira vez em que a companhia utiliza diretamente uma estrutura de financiamento de aeronaves, sem recorrer a uma empresa de propósito específico no exterior, demonstrando uma mudança estratégica para modelos de financiamento mais ágeis.

Ahmed Al Qassim, diretor do banco para operações corporativas, destacou que o financiamento para a Emirates Airline demonstra o compromisso contínuo do Emirates NBD em apoiar os setores essenciais que impulsionam a visão econômica dos Emirados Árabes Unidos.

Michael Doersam, diretor financeiro e de serviços do grupo Emirates, afirmou que a companhia aérea tem um histórico sólido de financiamentos e comprovada capacidade de acessar diversas fontes de recursos. "Estamos comprometidos em desenvolver abordagens inovadoras para nossa estratégia de longo prazo. Esta transação histórica com o Emirates NBD representa nosso primeiro financiamento garantido por aeronave com o banco”, concluiu.