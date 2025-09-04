Emirados Árabes Unidos celebram o Dia Internacional da Caridade nesta sexta-feira

ABU DHABI, 4 de setembro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos celebram nesta sexta-feira (05/09) o Dia Internacional da Caridade, data observada anualmente em 5 de setembro, reafirmando seu compromisso na promoção de esforços de caridade, ajuda humanitária e desenvolvimento em escala global.

A ação beneficente no país é uma tradição profundamente enraizada e um valor social firmemente estabelecido desde a fundação da União, com apoio contínuo aos necessitados, assistência a vítimas de desastres e incentivo à solidariedade e à cooperação entre nações e povos em situações de catástrofes, crises, guerras e conflitos.

De acordo com o nono quesito dos Princípios dos 50, que define a ajuda humanitária externa como parte essencial da visão dos Emirados e de seu dever moral para com os povos menos favorecidos, o valor dessa assistência superou 360 bilhões de dirhams (US$ 98 bilhões) até meados de 2024.

A celebração deste ano ocorre no momento em que os Emirados lideram esforços internacionais de assistência ao povo palestino na Faixa de Gaza por meio da Operação Chivalrous Knight 3. O país também mantém apoio humanitário e de socorro ao povo sudanês, com ajuda que ultrapassou US$ 3,5 bilhões nos últimos dez anos. Já o total de beneficiários da assistência humanitária e de socorro enviada pela nação ao povo da Ucrânia chegou a mais de 1,2 milhão até fevereiro passado.

Em relação a desastres naturais, os Emirados forneceram ajuda ao Chade em janeiro de 2025, incluindo 30 mil cestas básicas e mais de 20 mil cobertores para reduzir o impacto das enchentes em diversas regiões do país. Também enviaram 700 toneladas de suprimentos alimentares urgentes para áreas afetadas por enchentes na Somália e despacharam assistência humanitária de emergência a Mianmar para apoiar cerca de 80 mil pessoas atingidas por um terremoto.

Em 1º de setembro, os Emirados anunciaram assistência humanitária emergencial a 960 famílias afetadas por enchentes na costa oeste do Iêmen. A ajuda incluiu barracas, alimentos e itens básicos de socorro para apoiar os desabrigados, ajudando-os a enfrentar condições de vida difíceis e a reduzir o sofrimento em meio às circunstâncias desafiadoras.

Além disso, a Agência de Ajuda dos Emirados e o governo do Chade assinaram um acordo para construir o Hospital Sheikha Fatima bint Mubarak e um centro de diálise na capital, N'Djamena, com o objetivo de oferecer serviços de saúde avançados e tratamento a pacientes renais.

O ano de 2025 também marcou o lançamento de várias iniciativas humanitárias de impacto global, como a campanha Fathers’ Endowment, parte da qual será destinada a fornecer cuidados médicos e tratamento a pessoas em situação de vulnerabilidade, além de apoiar sistemas de saúde em comunidades menos favorecidas por meio da construção de hospitais e do fornecimento de medicamentos.