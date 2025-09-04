Ministro das Relações Exteriores dos Emirados nomeia Razan Al Mubarak enviada especial para a natureza

ABU DHABI, 4 de setembro de 2025 (WAM) – Como parte dos esforços dos Emirados Árabes Unidos para fortalecer seu papel como líder ativo e influente na conservação da natureza e na proteção da biodiversidade no cenário internacional, além de apoiar suas posições nacionais e o avanço da agenda global sobre o tema, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, nomeou Razan Khalifa Al Mubarak enviada especial do Ministério das Relações Exteriores para a natureza.

A nomeação reforça o papel dos Emirados como ator estratégico na conservação global da natureza e na proteção da biodiversidade, alinhando as políticas do Ministério das Relações Exteriores às de instituições nacionais e garantindo que os objetivos ambientais sejam integrados às prioridades estratégicas mais amplas do país.

A função também apoia o desenvolvimento de uma agenda nacional unificada e eficaz para a natureza, contribuindo para a visão de desenvolvimento sustentável dos Emirados e consolidando o engajamento ativo do país nesse campo. Além disso, destaca a necessidade urgente de ação coletiva diante dos desafios ambientais cada vez mais graves.

A decisão reafirma o compromisso firme dos Emirados Árabes Unidos com a conservação da natureza e a proteção da biodiversidade, promovendo a diplomacia ambiental em nível regional e internacional.

A nomeação também reflete a reconhecida liderança global de Razan Al Mubarak, evidenciada por seu papel como High-Level Champion da COP28, realizada na Expo City Dubai no fim de 2023, além de sua ampla contribuição internacional para a conservação da natureza.