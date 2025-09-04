Emirados Árabes Unidos ampliam apoio ao setor de saúde de Gaza com novo comboio de ajuda

AL ARISH, 4 de setembro de 2025 (WAM) – Um comboio de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos entrou nesta quinta-feira (04/09) na Faixa de Gaza pelo posto fronteiriço de Rafah, no Egito, como parte dos esforços contínuos do país para apoiar e socorrer o povo palestino diante das atuais circunstâncias, no âmbito da Operação Chivalrous Knight 3.

O comboio foi composto por 23 caminhões, incluindo 16 carregados com suprimentos médicos doados pelos Emirados Árabes Unidos à Organização Mundial da Saúde (OMS) em Gaza, para distribuição a hospitais em todo o território. Os suprimentos incluíam medicamentos, soluções médicas e equipamentos vitais, como ventiladores, máquinas e filtros de diálise, aparelhos de suporte respiratório, bombas de infusão e monitores de glicose no sangue.

O carregamento também continha mobiliário e equipamentos essenciais para a área da saúde, incluindo camas hospitalares avançadas, leitos pediátricos e neonatais, macas para transferências de emergência, cadeiras de rodas e muletas médicas. Equipamentos de apoio, como refrigeradores especializados para o armazenamento de medicamentos e vacinas sensíveis, também foram fornecidos.

Além disso, sete caminhões transportaram alimentos variados para ajudar a suprir necessidades nutricionais urgentes.