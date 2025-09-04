BRIDGE reúne mais de 300 líderes em mídia, artes e criação de conteúdo no Cairo e prepara caminho para a Cúpula BRIDGE 2025

CAIRO, 4 de setembro de 2025 (WAM) – Como parte de sua turnê global preparatória para a Cúpula BRIDGE 2025, o maior encontro mundial das indústrias de mídia, conteúdo e entretenimento, que acontecerá em Abu Dhabi de 8 a 10 de dezembro, o BRIDGE realizou um evento no Cairo, reunindo mais de 300 líderes e inovadores de destaque em mídia, artes e criação de conteúdo, além de editores-chefes e grandes empresas de produção e direção.

O encontro ofereceu uma plataforma estratégica para apresentar a visão do BRIDGE de construir um polo global que estimule a colaboração nos setores de mídia, conteúdo e entretenimento, elevando a comunicação significativa em áreas que moldam a consciência pública e o gosto cultural. Também destacou os principais eixos da próxima cúpula em Abu Dhabi.

A noite ressaltou o papel do Cairo como uma das capitais culturais e midiáticas mais influentes do mundo árabe, com um rico patrimônio e uma capacidade renovada de criatividade e talento. Sua escolha como uma das paradas da turnê global reflete a liderança histórica do Egito na formação do panorama cultural e midiático árabe e sua localização estratégica como elo vital com a África e mercados emergentes de mídia. O evento também reuniu grandes nomes do cinema, da televisão, da mídia e da criação de conteúdo, incluindo a consagrada atriz Yousra e o veterano apresentador Mahmoud Saad.

O diretor-geral do Escritório Nacional de Mídia dos Emirados Árabes Unidos e vice-presidente do BRIDGE, Jamal Mohammed Obaid Al Kaabi, afirmou que, desde o primeiro momento do planejamento do BRIDGE, o Egito fez parte do cenário. "Nunca foi apenas uma opção, mas uma pedra angular. Não é possível traçar um mapa de influência em mídia, conteúdo e entretenimento sem passar pelo Egito — um país que deixou sua marca em nossa consciência coletiva muito antes de estarmos cientes disso e que continua a ser a porta árabe de entrada para a África e para o mundo, além de um centro de transformações futuras. A voz do Egito sempre esteve presente e foi marcante — do cinema e do teatro à televisão, ao jornalismo, às plataformas digitais e às redes sociais.”

Al Kaabi acrescentou que a cúpula não é apenas mais um evento ou uma parada passageira, é uma plataforma global que reúne criadores, investidores e formuladores de políticas em um mesmo espaço para gerar valor e oportunidades. "No BRIDGE, não apostamos em fascinações temporárias — apostamos em um empoderamento duradouro. Não oferecemos uma vitrine passageira, mas uma visão abrangente que devolve à mídia, ao conteúdo e ao entretenimento o lugar que lhes cabe como pilares de desenvolvimento, cultura e civilização. Nosso impacto não será medido pelos aplausos, mas pelo legado duradouro que construiremos na formação da identidade, no fortalecimento da colaboração global e no empoderamento desses setores como fundamentos para o futuro das nações”, disse.

Debate: o futuro da mídia, do conteúdo e da inteligência artificial

A noite contou com uma conversa moderada pelo renomado jornalista egípcio Mahmoud Saad com Jamal Al Kaabi. O diálogo explorou a visão estratégica do BRIDGE como uma plataforma global que vai além de uma conferência tradicional, tornando-se um ecossistema permanente de colaboração e criatividade. Ressaltou ainda o papel da cúpula em transformar mídia, conteúdo e entretenimento de instrumentos de influência momentânea em uma indústria integrada, capaz de gerar valor cultural, social e econômico.

A discussão também destacou o papel transformador da tecnologia e da inteligência artificial na construção do futuro. Uma das trilhas dedicadas da cúpula reunirá especialistas e empresas globais de ponta para conectar a revolução tecnológica com as indústrias de mídia, conteúdo e entretenimento. O diferencial do BRIDGE está em sua capacidade de construir parcerias sustentáveis e transnacionais e de estabelecer as bases de um ecossistema global de mídia mais inclusivo — abrindo um novo capítulo na história da mídia, do conteúdo e do entretenimento.