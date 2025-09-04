Emirados Árabes Unidos presidem 164ª sessão ordinária do Conselho da Liga Árabe

CAIRO, 4 de setembro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos presidiram a 164ª sessão ordinária do Conselho da Liga dos Estados Árabes em nível de ministros das Relações Exteriores, realizada na sede da Secretaria-Geral no Cairo, com a presença de Ahmed Aboul Gheit, secretário-geral da Liga Árabe, e Philippe Lazzarini, comissário-geral da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA, na sigla em inglês).

Os Emirados Árabes Unidos foram representados na condução da sessão por Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado. O Conselho discutiu o relatório do secretário-geral sobre as atividades da Secretaria-Geral e a implementação das decisões do Conselho entre a 163ª e a 164ª sessões, além do relatório semestral do Comitê de Monitoramento da Implementação de Decisões e Compromissos.

O Conselho também analisou uma série de questões árabes e regionais incluídas em sua agenda.