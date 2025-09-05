Emirados Árabes Unidos afirmam que anexação da Cisjordânia ou de territórios palestinos ocupados por Israel é “linha vermelha”

CAIRO, 5 de setembro de 2025 (WAM) – O ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Khalifa Shaheen Al Marar, afirmou que “a anexação da Cisjordânia ou de qualquer parte dos territórios palestinos ocupados por Israel representa uma linha vermelha, e que dar esse passo minaria a segurança regional”.

Al Marar ressaltou que os Emirados Árabes Unidos mantêm sua posição firme em defesa da proteção dos direitos palestinos e da solução de dois Estados como o único caminho para alcançar uma paz justa e abrangente.

O ministro dos Emirados explicou, em entrevista coletiva conjunta com Ahmed Aboul Gheit, secretário-geral da Liga dos Estados Árabes, após a conclusão da 164ª sessão do Conselho de Ministros Árabes das Relações Exteriores — presidida pelos Emirados Árabes Unidos — que as reuniões contaram com amplas discussões que levaram a um consenso total entre os ministros e chefes de delegações sobre todos os pontos da agenda.

Entre os principais temas, destacou-se a necessidade de interromper o genocídio cometido pela ocupação israelense contra o povo palestino e de rejeitar qualquer tentativa de Israel de liquidar a causa palestina por meio de deslocamentos forçados ou da anexação de territórios ocupados.

Ele acrescentou que os Emirados Árabes Unidos continuam a fornecer ajuda humanitária à Faixa de Gaza e seguem, no âmbito de suas relações com os países árabes irmãos, empenhados em encontrar uma solução que assegure o fim da guerra e a restauração da estabilidade no território, seguida das disposições políticas e humanitárias necessárias.

Por sua vez, Ahmed Aboul Gheit confirmou que os ministros árabes concordaram em avançar em duas direções principais na próxima etapa: trabalhar para interromper imediatamente o genocídio e preservar o projeto de um Estado palestino independente como núcleo da causa e chave para alcançar a paz.

Aboul Gheit destacou ainda que Egito e Arábia Saudita apresentaram um projeto de resolução conjunta sobre a “cooperação árabe no Oriente Médio”, que foi adotado por unanimidade. A resolução reflete a posição árabe unificada de rejeição a qualquer violação da soberania dos Estados árabes, de defesa da solução de dois Estados como único marco para encerrar o conflito palestino-israelense e de convocação de uma conferência internacional para implementar a solução de dois Estados e ampliar o reconhecimento internacional do Estado da Palestina.