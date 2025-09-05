Ministros árabes das Relações Exteriores reafirmam unidade da Síria e defendem solução política

CAIRO, 5 de setembro de 2025 (WAM) – O Conselho da Liga dos Estados Árabes em nível de ministros das Relações Exteriores reafirmou seu compromisso inabalável com a unidade, soberania, independência e integridade territorial da Síria, enfatizando a rejeição de todas as formas de interferência externa nos assuntos internos do país.

Nas decisões e recomendações finais de sua 164ª sessão ordinária, o Conselho destacou que a crise síria só pode ser resolvida por meio de uma solução política, conclamando todas as partes sírias a participarem de forma construtiva no processo político em conformidade com as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e os resultados de Genebra, a fim de alcançar estabilidade duradoura.

No âmbito humanitário, o Conselho ressaltou as contribuições significativas dos Emirados Árabes Unidos, por meio do Crescente Vermelho dos Emirados, no envio de ajuda humanitária e de socorro emergencial ao povo sírio afetado por conflitos e desastres naturais. Também elogiou as contribuições árabes e internacionais que ajudam a mitigar o sofrimento da população civil e fornecem apoio essencial em saúde, alimentação e abrigo.

O Conselho salientou ainda seu apoio contínuo aos esforços árabes e internacionais de combate ao terrorismo e às organizações extremistas na Síria, ressaltando que a eliminação de redutos terroristas é essencial para a segurança síria e para a estabilidade regional.

A 164ª sessão ordinária do Conselho foi realizada na sede da Secretaria-Geral da Liga Árabe, no Cairo, sob a presidência dos Emirados Árabes Unidos. Representando o país, o ministro de Estado Khalifa Shaheen Al Marar apresentou os principais dossiês árabes, com destaque para a crise síria, a ajuda humanitária e de socorro, além de questões relativas à segurança nacional árabe e à cooperação conjunta.