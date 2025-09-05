Primeiro-ministro da Região do Curdistão, no Iraque, recebe ministra dos Emirados

ERBIL, 5 de setembro de 2025 (WAM) – O primeiro-ministro do Governo Regional do Curdistão, no Iraque, Masrour Barzani, recebeu a ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Noura bint Mohammed Al Kaabi, e o ministro da Cultura, xeique Salem bin Khalid Al Qassimi.

Durante o encontro, foram discutidos aspectos das relações entre os Emirados Árabes Unidos e a República do Iraque em geral, e com a Região do Curdistão em particular, bem como formas de ampliar as áreas de cooperação de modo a servir aos interesses comuns, beneficiar os dois povos irmãos e contribuir para a realização de suas aspirações de desenvolvimento e prosperidade.

Noura Al Kaabi transmitiu, durante a reunião, as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, a Masrour Barzani, juntamente com os votos de progresso contínuo, prosperidade e avanços em todas as áreas para o Iraque. Barzani retribuiu as saudações e também expressou seus votos de mais crescimento e prosperidade para o governo e o povo dos Emirados Árabes Unidos.

As duas partes revisaram as relações fraternas entre os países e as formas de fortalecê-las e desenvolvê-las em diversos campos de interesse comum, reafirmando a profundidade dos laços históricos e estreitos entre as duas nações irmãs, que abrangem dimensões políticas, econômicas, culturais e humanitárias.

A reunião ocorreu paralelamente à participação dos Emirados Árabes Unidos na inauguração oficial de vários locais culturais e patrimoniais na cidade iraquiana de Mossul, reconstruídos com financiamento do país em parceria com a Unesco.

A cerimônia de abertura marcou um marco significativo no processo de restauração de alguns dos mais importantes monumentos históricos da cidade, no âmbito da iniciativa “Revive the Spirit of Mosul”.