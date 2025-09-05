Liga Árabe adota visão egípcio-saudita para segurança regional

CAIRO, 5 de setembro de 2025 (WAM) – O Conselho da Liga dos Estados Árabes confirmou a adoção de uma resolução sobre a visão conjunta do Egito e da Arábia Saudita para a segurança e a cooperação na região. A resolução, aprovada ao final da 164ª sessão ordinária presidida pelos Emirados Árabes Unidos, representa um passo importante para o fortalecimento da segurança coletiva árabe e para a consolidação da estabilidade regional.

Na decisão, o Conselho enfatizou que a segurança na região só pode ser alcançada de forma coletiva, respeitando a soberania, a independência e a integridade territorial dos Estados árabes, em conformidade com os princípios da Carta das Nações Unidas e com as disposições do direito internacional. Ressaltou ainda a rejeição a quaisquer arranjos unilaterais de segurança ou à imposição de fatos consumados pela força.

O Conselho também reafirmou que os conflitos na região devem ser resolvidos por meios pacíficos e em conformidade com as resoluções da legitimidade internacional pertinentes. Acolheu ainda a iniciativa egípcio-saudita que propõe o estabelecimento de um marco conjunto para reforçar a segurança regional, incluindo a cooperação no combate ao terrorismo, a proteção das vias navegáveis e a defesa de infraestruturas estratégicas, fortalecendo assim a estabilidade da região.