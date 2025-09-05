Presidente dos Emirados e sultão de Omã discutem relações bilaterais e situação regional em conversa telefônica

ABU DHABI, 5 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone nesta sexta-feira (05/09) com o sultão de Omã, Haitham bin Tariq, sobre as estreitas relações fraternas e de cooperação entre os dois países.

Os líderes discutiram formas de fortalecer esses laços de modo a servir aos interesses comuns e contribuir para a prosperidade e o bem-estar de seus povos. A ligação também tratou de uma série de questões regionais e internacionais de interesse mútuo.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan e Haitham bin Tariq trocaram opiniões sobre os desdobramentos no Oriente Médio, em especial nos territórios palestinos ocupados. Os dois reafirmaram seu apoio ao povo palestino e ressaltaram a importância dos esforços internacionais para sustentar a solução de dois Estados e avançar nesse caminho como única via viável para alcançar uma paz justa e abrangente na região.

O presidente dos Emirados Árabes Unidos e o sultão de Omã também trocaram saudações pela ocasião do aniversário do Profeta Maomé, expressando a esperança de que a data traga paz e estabilidade ao mundo islâmico e a toda a humanidade.