Equipe dos Emirados Árabes Unidos segue com missão humanitária no Afeganistão

KUNAR, Afeganistão, 6 de setembro de 2025 (WAM) – Uma equipe do Comando de Operações Conjuntas dos Emirados Árabes Unidos segue com sua missão humanitária para apoiar os afetados pelo terremoto que atingiu o leste do Afeganistão.

Como parte da ponte aérea humanitária organizada pela Agência de Ajuda dos Emirados e por seu braço humanitário, o Crescente Vermelho dos Emirados, 31 caminhões carregados com alimentos essenciais, suprimentos médicos e tendas de abrigo foram entregues e distribuídos a famílias afetadas na província de Kunar, para ajudar a reduzir o impacto do desastre.

Esses esforços integram a resposta humanitária rápida dos Emirados Árabes Unidos a desastres naturais e crises em todo o mundo, refletindo o compromisso inabalável do país em prestar assistência a quem mais precisa.

A equipe iniciou sua missão humanitária e de socorro logo após a chegada ao país na última quarta-feira (03/09), em conformidade com as diretrizes do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.