Ajuda dos Emirados Árabes Unidos à Faixa de Gaza supera 10 mil toneladas desde a abertura da passagem de Rafah

GAZA, 6 de setembro de 2025 (WAM) – Cinco comboios com ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos entraram nesta semana na Faixa de Gaza pelo posto fronteiriço de Rafah, no Egito, como parte da operação humanitária Chivalrous Knight 3, destinada a apoiar e socorrer o povo palestino diante das atuais circunstâncias.

Os comboios foram formados por 100 caminhões que transportaram mais de 2.376 toneladas de ajuda humanitária, incluindo alimentos, suprimentos médicos e materiais para abrigos. Com isso, o volume total de ajuda que entrou na Faixa de Gaza pelo posto de Rafah desde a abertura da passagem superou 10 mil toneladas de diversos tipos de assistência.

A equipe de ajuda humanitária emiradense, baseada na cidade de Al Arish, supervisiona o carregamento preciso da ajuda, acompanha sua entrada pelo posto de Rafah e garante que chegue aos beneficiários dentro da Faixa de Gaza.

Desde o início da trégua, os Emirados Árabes Unidos intensificaram seus esforços, ampliando as operações de socorro humanitário para apoiar o povo palestino diante das difíceis condições vividas no território. Essas ações têm contribuído de forma significativa para aliviar a situação humanitária, reduzir o sofrimento dos grupos mais vulneráveis e atender às suas necessidades essenciais.

Os Emirados Árabes Unidos reafirmam seu compromisso contínuo de apoiar o povo palestino, aliviar os impactos da atual situação e manter-se firmemente ao lado de seus irmãos e irmãs na Faixa de Gaza.