Presidente dos Emirados Árabes Unidos visita Exposição Internacional de Caça e Equestre de Abu Dhabi

ABU DHABI, 6 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visitou neste sábado (06/09) a 22ª edição da Exposição Internacional de Caça e Equestre de Abu Dhabi (ADIHEX), realizada sob o tema “O Legado Continua”, no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC).

Durante a visita, organizada pelo Grupo ADNEC em colaboração com o Clube de Falcões dos Emirados, o presidente foi informado sobre os pavilhões nacionais que apresentam o autêntico patrimônio cultural emiradense e sobre exposições que reúnem soluções inovadoras que aliam tradição e modernidade. Ele também percorreu diversos estandes internacionais, onde conheceu produtos e inovações de ponta que promovem práticas responsáveis e sustentáveis nas áreas de caça e atividades equestres.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan ressaltou a importância de preservar o patrimônio nacional e fortalecer a ligação entre gerações e seu legado cultural, de modo a assegurar sua continuidade. Ele destacou que a exposição incorpora os valores de autenticidade e orgulho da identidade nacional, ao mesmo tempo em que protege as tradições da falcoaria e do hipismo por meio de práticas sustentáveis, iniciativas inovadoras e soluções ambientalmente responsáveis.

O presidente também elogiou o alto nível de organização do evento, descrevendo-o como um modelo para a realização de grandes encontros internacionais. Ressaltou ainda que a exposição funciona como uma plataforma global de intercâmbio cultural que conecta passado e presente, tradição e inovação, além de evidenciar a capacidade dos emiradenses de renovar sua história de sucesso a cada edição.

Acompanhado na visita estavam os xeiques Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Mártires; Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; além de diversas autoridades de alto escalão.