Emirados Árabes Unidos apoiam esforços do Egito e condenam declarações de Netanyahu sobre deslocamento de palestinos

ABU DHABI, 6 de setembro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos reafirmaram apoio total ao Egito, elogiando seus esforços contínuos para apoiar o povo palestino, conter tentativas de deslocamento, trabalhar por um cessar-fogo imediato e aliviar o sofrimento dos civis.

O país condenou ainda as declarações do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sobre o deslocamento de palestinos da Faixa de Gaza, classificando-as como uma perigosa continuidade das políticas de ocupação. Os Emirados Árabes Unidos enfatizaram sua rejeição a todas as tentativas de deslocamento que tenham como alvo o povo palestino.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores destacou que tais apelos infundados constituem violação flagrante do direito internacional e das resoluções das Nações Unidas, além de infringirem de forma evidente o direito inalienável do povo palestino de permanecer em sua terra e estabelecer um Estado independente e soberano.

Os Emirados Árabes Unidos reiteraram sua rejeição categórica a qualquer tentativa de deslocamento ou de enfraquecimento da causa palestina, afirmando que a proteção dos direitos legítimos do povo palestino deixou de ser uma escolha política, tornando-se uma obrigação moral, humanitária e jurídica.

O país reforçou ainda que a estabilidade duradoura na região só poderá ser alcançada por meio da solução de dois Estados, criando um Estado palestino independente e soberano, em conformidade com as resoluções da ONU e a legitimidade internacional.