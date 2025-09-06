Presidente dos Emirados Árabes Unidos ordena a continuação do envio de ajuda ao Afeganistão

ABU DHABI, 6 de setembro de 2025 (WAM) - O Comando de Operações Conjuntas dos Emirados Árabes Unidos segue com o envio de aviões de ajuda ao Afeganistão, em cumprimento às diretrizes do presidente emiradense, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Neste sábado (06/09), um avião decolou transportando 40 toneladas de alimentos e materiais de abrigo para apoiar e ajudar as pessoas afetadas pelo terremoto que atingiu as regiões do leste do país.

Além disso, o presidente dos Emirados Árabes Unidos determinou a operação de um navio de ajuda humanitária urgente carregado com alimentos, abrigos e suprimentos médicos, em apoio ao povo afegão e para ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas afetadas pelo terremoto.

A equipe do Comando de Operações Conjuntas iniciou sua missão no Afeganistão imediatamente após sua chegada na última quarta-feira (03/09) para apoiar as pessoas afetadas pelo terremoto.

Esses esforços fazem parte da resposta de alívio imediato fornecido pelos Emirados Árabes Unidos às pessoas afetadas por desastres naturais e várias crises, e são uma personificação da vontade constante do país de oferecer ajuda e assistência a quem precisa em todo o mundo.