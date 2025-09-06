Abdullah bin Zayed recebe chanceler do Bahrein e analisa relações bilaterais

ABU DHABI, 6 de setembro de 2025 (WAM) – O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, reuniu-se com o ministro das Relações Exteriores do Reino do Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, para discutir as relações fraternas históricas entre os dois países e formas de fortalecê-las de modo a atender às prioridades comuns de desenvolvimento.

Durante o encontro, realizado em Abu Dhabi, os dois avaliaram perspectivas de ampliar a cooperação e a parceria bilateral em diversos setores de interesse mútuo, com o objetivo de promover prosperidade e bem-estar para seus povos.

O xeique Abdullah destacou a profundidade dos laços fraternos entre Emirados Árabes Unidos e Bahrein, que seguem se consolidando graças ao empenho conjunto em desenvolver e ampliar a parceria em todos os níveis.

Eles também discutiram os atuais desdobramentos regionais e seus impactos sobre a paz e a segurança internacionais, além de meios para reforçar os fundamentos da paz, da estabilidade e da cooperação regional em benefício do crescimento e da prosperidade dos povos.

O encontro contou com a presença de Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado, e Saeed Mubarak Al Hajeri, presidente do conselho da Emirates Drug Establishment e assistente do ministro para Assuntos Econômicos e Comerciais.