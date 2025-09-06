Abdullah bin Zayed recebe ministro da Cultura do Líbano

ABU DHABI, 6 de setembro de 2025 (WAM) – O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, recebeu o ministro da Cultura da República do Líbano, Ghassan Salamé.

Durante o encontro, realizado em Abu Dhabi, os dois discutiram as relações fraternas entre os países e formas de ampliar a cooperação bilateral de modo a atender aos interesses comuns.

As partes também avaliaram as perspectivas de cooperação conjunta no setor cultural.

A reunião abordou ainda a situação regional e os últimos desdobramentos no Líbano. O xeique Abdullah expressou seus votos de estabilidade e prosperidade duradouras para a República do Líbano e seu povo, elogiando os laços fraternos que unem os dois países.