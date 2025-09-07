Presidente dos Emirados e rei da Jordânia discutem laços fraternos e situação regional

ABU DHABI, 7 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan reuniu-se com o rei Abdullah II bin Al Hussein, da Jordânia, para discutir as relações fraternas históricas e a cooperação entre os dois países. Os líderes reafirmaram o compromisso de fortalecer ainda mais os laços de maneira a atender aos interesses comuns e beneficiar seus povos.

Durante o encontro, realizado no palácio Qasr Al Shati, em Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed e Abdullah II trataram de diversos temas regionais e internacionais, com foco especial na situação do Oriente Médio, incluindo os últimos desdobramentos nos Territórios Palestinos Ocupados.

Os dois líderes reiteraram a posição firme de apoio aos direitos legítimos do povo palestino e destacaram a importância dos esforços internacionais para alcançar uma paz justa e abrangente, baseada na solução de dois Estados como único caminho para a estabilidade duradoura da região, em benefício de todas as nações e povos.

Nesse contexto, rejeitaram categoricamente quaisquer planos israelenses de anexação da Cisjordânia ou de qualquer parte dos Territórios Palestinos Ocupados, bem como o deslocamento forçado de palestinos de suas terras e a continuidade da expansão de assentamentos. Alertaram ainda que tais medidas minam a solução de dois Estados e representam uma ameaça à paz, à segurança e à estabilidade regionais.

Os líderes também expressaram rejeição a declarações e posições de autoridades israelenses que constituem ameaça à soberania dos países da região.

Mohamed bin Zayed e Abdullah II enfatizaram o compromisso conjunto de manter consultas e coordenação estreitas, sobretudo diante do cenário regional em constante evolução.

O encontro contou com a presença, pelo lado emiradense, do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e chefe do Tribunal Presidencial; do xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe-herdeiro de Abu Dhabi; do xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de Segurança Nacional; do xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; do xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; do xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores; do xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Tribunal Presidencial para Assuntos Especiais; do xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente; além de Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional; Humaid Obaid Abu Shabas, presidente da Autoridade de Contas do Estado; e Ahmed Mubarak Al Mazrouei, chefe do Gabinete de Assuntos Estratégicos da Presidência e presidente do Executivo de Abu Dhabi, entre outras autoridades.

Pelo lado jordaniano, participaram o príncipe-herdeiro Al Hussein bin Abdullah; o primeiro-ministro Jafar Hassan; o vice-primeiro-ministro e chanceler Ayman Al Safadi, além de outras altas autoridades.

Antes de deixar os Emirados, o rei Abdullah II foi recebido no Aeroporto de Al Bateen pelo presidente Mohamed bin Zayed e por vários xeiques e autoridades do alto escalão.