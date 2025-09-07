Presidente dos Emirados recebe líder da comunidade ismaelita

ABU DHABI, 7 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan recebeu o príncipe Rahim Al-Hussaini Aga Khan, líder espiritual mundial da comunidade ismaelita.

O encontro, realizado no palácio Qasr Al Shati, destacou a importância de promover valores humanos compartilhados e de fomentar uma cultura de coexistência e diálogo construtivo entre civilizações, culturas e povos ao redor do mundo.

Durante a reunião, o príncipe Rahim Aga Khan elogiou o modelo exemplar e inclusivo dos Emirados Árabes Unidos, que valoriza a diversidade cultural e incentiva a convivência harmoniosa na sociedade.

Ele também ressaltou a abordagem humanitária do presidente dos Emirados e suas amplas iniciativas em prol da paz e do desenvolvimento, destacando os esforços do xeique Mohamed bin Zayed para melhorar a qualidade de vida e fortalecer comunidades em várias partes do mundo.

Participaram do encontro o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Tribunal Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; a ministra de Estado para Cooperação Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy; Ahmed Mubarak Al Mazrouei, chefe do Gabinete de Assuntos Estratégicos da Presidência e presidente do Executivo de Abu Dhabi, além de outras autoridades e integrantes da delegação que acompanhou o príncipe Rahim Al-Hussaini Aga Khan.