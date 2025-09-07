Em reconhecimento à contribuição do xeique Khalifa para o avanço da ciência e da tecnologia, presidente dos Emirados apoia lançamento do K2 Think, modelo de raciocínio open source mais avançado do mundo

ABU DHABI, 7 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan apoiou o lançamento do K2 Think, considerado o modelo de raciocínio open source mais avançado do mundo.

O presidente afirmou que os Emirados Árabes Unidos seguem avançando de forma significativa nos investimentos em tecnologias modernas e inteligência artificial, aproveitando seu potencial para impulsionar o desenvolvimento nacional, acompanhar o progresso global e concretizar a visão do país de um futuro melhor para as próximas gerações.

O anúncio coincide com o aniversário de nascimento do falecido xeique Khalifa bin Zayed Al Nahyan, em 7 de setembro, em reconhecimento ao seu papel na criação das bases da tecnologia, da ciência e da inovação nos Emirados.

O raciocínio é amplamente reconhecido como a próxima grande fronteira da inteligência artificial. Trata-se de permitir que a IA não apenas veja, ouça ou crie, mas pense de forma mais profunda, enfrente os problemas mais complexos e libere novos patamares de descoberta, inovação e exploração científica para a humanidade.

Na próxima semana, a Universidade Mohamed bin Zayed de Inteligência Artificial (MBZUAI) e a G42 vão lançar o K2 Think, o modelo de raciocínio open source mais avançado do mundo. Projetado para ser mais compacto e inteligente, o K2 Think oferece desempenho de ponta em um formato notavelmente enxuto – muitas vezes igualando ou até superando resultados de modelos muito maiores. O resultado é maior eficiência, mais flexibilidade e aplicações mais amplas no mundo real.

Nesta ocasião, o xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi e presidente do Conselho de Inteligência Artificial e Tecnologia Avançada (AIATC), declarou que o lançamento do K2 Think representa um passo importante nos esforços dos Emirados para reforçar sua posição em tecnologias avançadas e inteligência artificial. Também reflete a visão nacional de um futuro baseado na inovação e no conhecimento.

Ele elogiou ainda a colaboração produtiva entre a MBZUAI e a G42, que resultou nessa conquista, descrevendo-a como um modelo de parceria de impacto voltada às aspirações de desenvolvimento do país.

Esse resultado nasce da estreita colaboração entre o Instituto de Modelos Fundamentais (IFM) da MBZUAI e a G42. Juntos, representam a crescente liderança dos Emirados na fusão entre pesquisa de ponta, engenharia avançada e infraestrutura de última geração – um modelo de parceria público-privada visionária.

Mais do que um modelo, o K2 Think é um marco para a inteligência artificial nos Emirados. É ao mesmo tempo um feito tecnológico e uma declaração ousada de intenções no cenário global, demonstrando como a inovação aberta e a colaboração entre setores estão moldando a próxima era da inteligência artificial.