Abdullah bin Zayed parabeniza nova chanceler britânica e discute fortalecimento das relações bilaterais

ABU DHABI, 7 de setembro de 2025 (WAM) – O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, parabenizou Yvette Cooper por sua nomeação como secretária de Estado para Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido.

Em conversa telefônica, Abdullah bin Zayed e Yvette Cooper trataram das relações bilaterais entre Emirados Árabes Unidos e Reino Unido, explorando áreas de cooperação e parceria e formas de ampliá-las em diversos setores.

O chanceler emiradense desejou sucesso a Cooper em sua nova função e manifestou disposição de trabalhar em conjunto para fortalecer os laços entre os dois países, de modo a atender aos interesses comuns e promover prosperidade para ambos os povos.

As duas partes também revisaram a situação regional e trocaram opiniões sobre diversos temas de interesse mútuo.