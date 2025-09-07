Emirados conquistam 18 medalhas no AJP Tour Asia Continental Jiu-Jitsu Championship

ABU DHABI, 7 de setembro de 2025 (WAM) – No último dia da 7ª edição do AJP Tour Asia Continental Jiu-Jitsu Championship, atletas dos Emirados Árabes Unidos, representando diversos clubes e academias, brilharam ao subir ao pódio e conquistar 18 medalhas: 6 de ouro, 7 de prata e 5 de bronze. O resultado reforça a série de êxitos do jiu-jítsu emiradense em nível regional e internacional.

Organizado pela Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP), o torneio foi realizado de 5 a 7 de setembro na Mubadala Arena, em Abu Dhabi. O campeonato reafirma sua posição como uma das competições continentais mais relevantes do calendário global do jiu-jítsu e como destino preferido de grandes atletas de todo o mundo.

A competição, que traduz o compromisso da AJP em consolidar Abu Dhabi como capital mundial do jiu-jítsu por meio de um evento de alto nível profissional, reuniu atletas de elite nas categorias máster e profissional, além de jovens e juniores, com a participação de 1.800 competidores de 10 nacionalidades.