Open Masters Games Abu Dhabi 2026 lança pulseira oficial no ADIHEX

ABU DHABI, 7 de setembro de 2025 (WAM) – O Open Masters Games Abu Dhabi 2026 lançou oficialmente sua pulseira durante a 22ª edição da Exposição Internacional de Caça e Equestre de Abu Dhabi (ADIHEX), realizada no centro ADNEC, na capital emiradense.

O presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan foi o primeiro a usar a pulseira, durante sua visita ao pavilhão dos Jogos, em sinal de apoio ao evento e aos valores que ele representa. O lançamento reflete o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em estimular a participação comunitária, incentivar estilos de vida ativos e promover a união por meio do esporte.

Aref Hamad Al Awani, secretário-geral do Conselho de Esportes de Abu Dhabi, afirmou: “O lançamento da pulseira oficial dos Open Masters Games Abu Dhabi 2026 representa um marco importante em nossos preparativos para este evento global. Reflete o apoio constante de nossa liderança, liderada pelo presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, no fortalecimento do status de Abu Dhabi como destino de referência que reúne o mundo por meio do esporte, ao mesmo tempo em que inspira a adoção de um estilo de vida saudável e ativo”.

Ele acrescentou: “O Conselho de Esportes de Abu Dhabi está totalmente comprometido em apoiar os Open Masters Games Abu Dhabi 2026, oferecendo todas as instalações e recursos necessários para garantir o sucesso deste evento histórico, sediado pela primeira vez no Oriente Médio. O Conselho também está empenhado em incentivar a participação de entusiastas do esporte de todo o mundo, reafirmando sua missão de consolidar o papel do esporte como motor estratégico para reforçar a posição de Abu Dhabi como centro global de excelência esportiva e plataforma dinâmica de intercâmbio cultural”.

A pulseira servirá como símbolo de identificação dos Jogos e acompanhará atletas, participantes e apoiadores nos preparativos para o evento multiesportivo, marcado para acontecer em Abu Dhabi de 6 a 15 de fevereiro de 2026. Com a expectativa de milhares de atletas competindo em mais de 30 modalidades, os Jogos reunirão diferentes culturas e comunidades esportivas de várias partes do mundo.

O Open Masters Games Abu Dhabi 2026 contará com uma ampla gama de esportes, incluindo modalidades tradicionais que há muito tempo fazem parte do patrimônio emiradense, reforçando o papel de Abu Dhabi como destino global de excelência esportiva e de intercâmbio cultural.