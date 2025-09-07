Três aviões com mais de 100 toneladas de ajuda seguem para o Afeganistão em ponte aérea dos Emirados

ABU DHABI, 7 de setembro de 2025 (WAM) – O Comando de Operações Conjuntas intensificou seus esforços de ajuda humanitária no Afeganistão.

Neste domingo, três aeronaves decolaram transportando mais de 105 toneladas de alimentos para apoiar e socorrer os atingidos pelo terremoto que devastou as regiões orientais do país.

Seguindo as diretrizes do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o Comando de Operações Conjuntas anunciou o início dos preparativos para o envio urgente de um navio com suprimentos humanitários, a fim de apoiar o povo afegão e ajudar a aliviar o sofrimento dos afetados pelo desastre.

As iniciativas integram uma ponte aérea e marítima de assistência dos Emirados Árabes Unidos ao Afeganistão, voltada a enfrentar as consequências do terremoto e a se manter ao lado do povo afegão nestas circunstâncias difíceis. Elas refletem a determinação dos Emirados em responder com rapidez às vítimas de desastres naturais e crises, além do compromisso permanente do país em estender a mão a quem precisa em todo o mundo.