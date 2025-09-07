Abdullah bin Zayed recebe ministro da Energia e Água do Líbano

ABU DHABI, 7 de setembro de 2025 (WAM) – O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, recebeu Joe Saddi, ministro da Energia e Água do Líbano, na presença de Ghassan Salamé, ministro da Cultura do país.

Durante o encontro, realizado em Abu Dhabi, as duas partes discutiram as relações fraternas entre os Emirados Árabes Unidos e o Líbano, além de formas de ampliá-las de maneira que atenda aos interesses mútuos.

A reunião também abordou perspectivas de cooperação entre os dois países no setor de energia.

O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan deu as boas-vindas a Joe Saddi e reafirmou os profundos laços fraternos que unem as duas nações.

O encontro contou ainda com a presença de Saeed Mubarak Al Hajeri, presidente do conselho da Emirates Drug Establishment e assistente do ministro para Assuntos Econômicos e Comerciais.