Maior edição da história do ADIHEX termina com participação recorde local e internacional

ABU DHABI, 7 de setembro de 2025 (WAM) – Sob o patrocínio do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra e presidente do Clube dos Falcoeiros dos Emirados, a 22ª edição da Exposição Internacional de Caça e Equestre de Abu Dhabi (ADIHEX) terminou com sucesso excepcional, reunindo mais de 379.572 visitantes ao longo de nove dias, um crescimento de 9,2% em relação à edição de 2024.

Organizado pelo Grupo ADNEC, subsidiária da Modon, em cooperação com o Clube dos Falcoeiros dos Emirados, o evento recebeu ampla aclamação de expositores e visitantes. Esta edição se consolidou como a maior e mais vibrante desde a criação da exposição em 2003, refletindo o crescente interesse mundial pelo evento.

A edição de 2025 reforçou o status do ADIHEX como uma prestigiada plataforma internacional, evidenciando o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com a preservação do patrimônio cultural e a inovação em esportes ao ar livre, caça e práticas sustentáveis.

Majid Ali Al Mansouri, secretário-geral do Clube dos Falcoeiros dos Emirados, afirmou que a 22ª edição ressaltou o papel de Abu Dhabi como polo global na preservação do patrimônio emiradense em caça, esportes equestres e demais esportes tradicionais, além de se destacar como centro econômico diversificado, que favorece oportunidades de networking e troca de experiências entre expositores e visitantes. Ele agradeceu à liderança do país pelo apoio fundamental ao evento, destacou o papel dos patrocinadores e parceiros e classificou esta edição como excepcional sob todos os aspectos.

Humaid Matar Al Dhaheri, diretor administrativo e CEO do Grupo ADNEC, destacou que a edição de 2025 superou todas as expectativas e quebrou recordes. O evento atraiu especialistas, entusiastas e famílias dos Emirados e de diversas partes do mundo, além de reunir representantes dos 15 setores contemplados pela exposição. Pela primeira vez, foram realizados oito leilões de falcões – quatro antes da exposição e quatro durante o evento – com grande participação de criadores e falcoeiros profissionais. Mais de 60% do espaço da próxima edição já foi reservado por expositores, sinal de confiança e interesse crescentes.

Segundo Al Dhaheri, o sucesso motivou o Grupo ADNEC a lançar a Exposição Internacional de Caça e Equestre de Al Ain, que acontecerá pela primeira vez em novembro no ADNEC Centre Al Ain. Ele também ressaltou a importância da iniciativa para a transmissão do patrimônio cultural às novas gerações, a proteção ambiental e a preservação da vida selvagem.

Saad Al Hassani, diretor do ADIHEX, afirmou que esta edição consolidou a exposição como plataforma global de intercâmbio cultural e de promoção da caça sustentável. Entre os destaques, estiveram a participação de 46 criadouros de falcões locais e internacionais e a valorização do patrimônio emirático sob o tema “O legado continua vivo”. Os leilões de falcões reuniram 21.795 participantes presenciais e virtuais, gerando 2,199 milhões de dirhams em vendas, enquanto o leilão de camelos movimentou 1,7 milhão de dirhams.

No total, 2.068 expositores e marcas de 68 países participaram da edição, que contou com 15 setores, incluindo equinos, falcoaria, caça, pesca, artesanato e herança cultural dos Emirados. Quatro novos setores foram introduzidos: Souq, Facas, Saluki Árabe e Camelos. A Arena ao vivo recebeu competições e exibições como o Concurso de Beleza de Falcões, o Concurso de Beleza de Saluki Árabe, o Leilão de Camelos, a Exposição Internacional de Cães e a Competição de Treinadores Emiráticos, atraindo milhares de visitantes.

A 22ª edição do ADIHEX reafirmou o evento como embaixador global do patrimônio cultural dos Emirados e de sua visão de futuro. O Grupo ADNEC anunciou planos de ampliar ainda mais o alcance internacional, a diversidade de programas e o engajamento comunitário nas próximas edições. A exposição retornará em 2026 ao ADNEC Centre Abu Dhabi com ambições ainda maiores de celebrar o patrimônio da região, apresentar inovações em esportes de caça e equestres e fortalecer parcerias internacionais.