Encontro de líderes religiosos muçulmanos do Brics homenageia TRENDS

ABU DHABI, 8 de setembro de 2025 (WAM) – O Encontro de Líderes Religiosos Muçulmanos dos países do Brics homenageou o centro TRENDS, representado por seu diretor-presidente, Mohammed Abdullah Al-Ali, com o prêmio “Personalidade do Ano 2025”, em reconhecimento a seus esforços científicos e de pesquisa em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A premiação coincidiu com o 11º aniversário de fundação do TRENDS Research & Advisory.

O prêmio foi entregue pelo grão-mufti Ravil Gainutdin, presidente do Conselho Religioso dos Muçulmanos da Rússia na presença de Khalifa Mubarak Al Dhaheri, reitor da Universidade Mohammed bin Zayed para Humanidades, e Ali Hussein Al-Zoghbi, presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil (FAMBRAS).

A homenagem ocorreu durante a 6ª Conferência Internacional “Rota Espiritual da Seda: o Papel dos Valores Morais na União de Nações e Continentes”, realizada no Rio de Janeiro, da qual o TRENDS participou como parceiro de pesquisa.

A distinção destacou a trajetória de Al-Ali e os resultados da organização na produção de conhecimento e pesquisa ao longo dos últimos 11 anos, destacando o papel central do centro e de sua equipe na consolidação de abordagens acadêmicas rigorosas, na promoção do diálogo intelectual global e no incentivo a uma cultura de pesquisa em âmbito regional e internacional.

Al-Ali afirmou sentir orgulho em receber o prêmio, ressaltando que a homenagem é uma conquista coletiva dos pesquisadores, pensadores e especialistas do TRENDS, que trabalham para enriquecer o conhecimento humano por meio de pesquisas sólidas e produção acadêmica. Ele acrescentou que a distinção não é apenas pessoal, mas também um reconhecimento da visão e da missão do TRENDS em promover o pensamento esclarecido e os valores da tolerância, da paz e da convivência.