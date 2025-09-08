Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam co-príncipe de Andorra pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 8 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de felicitações a Joan-Enric Vives i Sicília, co-príncipe do Principado de Andorra, por ocasião do Dia Nacional do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente do Gabinete Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes ao co-príncipe do Principado de Andorra e ao primeiro-ministro Xavier Espot Zamora pela data comemorativa.