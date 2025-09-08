EAU condenam atentados terroristas no Mali

ABU DHABI, 8 de setembro de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente os atentados terroristas contra postos de segurança no sul da República do Mali, que resultaram na morte e em ferimentos de dezenas de agentes das forças de segurança.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reafirmou a firme condenação dos EAU a esses atos criminosos e sua rejeição permanente a todas as formas de violência e terrorismo que visam minar a segurança e a estabilidade.

O ministério expressou suas condolências e solidariedade às famílias das vítimas, ao governo e ao povo do Mali diante desses ataques covardes, além de desejar pronta recuperação a todos os feridos.