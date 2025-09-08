Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente da Macedônia do Norte pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 8 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de felicitações à presidente da República da Macedônia do Norte, Gordana Siljanovska-Davkova, por ocasião do Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente do Gabinete Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes à presidente da Macedônia do Norte e ao primeiro-ministro Hristijan Mickoski pela data comemorativa.