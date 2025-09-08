Abu Dhabi sediará nove campeonatos de falcoaria na temporada 2025–2026

ABU DHABI, 8 de setembro de 2025 (WAM) – O Clube de Falcoaria de Abu Dhabi anunciou a realização de nove campeonatos durante a temporada 2025–2026.

Em comunicado, o clube confirmou a inclusão de três eventos na Copa do Presidente nesta temporada: a competição Al-Haddad, de 24 de dezembro a 20 de janeiro de 2026; a competição de falcoaria, de 10 a 27 de janeiro; e a Mazayna, marcada para 24 e 25 de janeiro.

O Festival Sheikh Zayed de Falcoaria será realizado de 5 a 8 de dezembro, enquanto as corridas preliminares de Telwah ocorrerão em duas etapas: a primeira de 5 a 8 de novembro e a segunda de 19 a 22 do mesmo mês. Já a Liga do Campeonato de Falcoaria dos Emirados está agendada para 3, 4 e 10 de dezembro.

Como parte dos Jogos Masters de Abu Dhabi 2026, o clube organizará o Campeonato Masters em 7 e 8 de fevereiro de 2026, em cooperação com o Conselho de Esportes de Abu Dhabi.

O clube também destacou seu papel na promoção da falcoaria em todo o emirado, dentro da iniciativa de identidade nacional do país. Nesse contexto, estão previstas a competição de falcoaria de Ghayathi, de 20 a 26 de dezembro, e o Festival de Falcoaria de Dhafra, de 1º a 3 de janeiro de 2026.