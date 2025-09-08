Emirados Árabes Unidos condenam ataque terrorista a tiros perto de Jerusalém

ABU DHABI, 8 de setembro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente o ataque a tiros ocorrido nos arredores de Jerusalém, que deixou mortos e feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reafirmou a firme condenação do país a esses atos terroristas e sua rejeição permanente a todas as formas de violência e terrorismo que visam minar a segurança e a estabilidade.

A pasta expressou suas condolências às famílias das vítimas, ao Estado de Israel e ao povo israelense, além de desejar rápida recuperação a todos os feridos.