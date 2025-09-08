Príncipe herdeiro de Abu Dhabi participa de cúpula virtual de líderes do Brics em nome do presidente dos Emirados

ABU DHABI, 8 de setembro de 2025 (WAM) – O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, participou da Cúpula Virtual de Líderes do Brics, convocada por Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. A participação foi em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan transmitiu a mensagem dos Emirados, levando as saudações do presidente aos países participantes, bem como votos sinceros de sucesso para a cúpula.

O príncipe herdeiro destacou que os Emirados Árabes Unidos valorizam os esforços do Brasil na condução do Brics desde o início de sua presidência neste ano e ressaltou os resultados significativos alcançados durante a 17ª Cúpula do Brics, realizada no Rio de Janeiro em 6 e 7 de julho de 2025.

Khaled afirmou que o Brics é um marco essencial para a ação coletiva internacional, impulsionando o desenvolvimento de seus Estados-membros e povos, além de promover a prosperidade global compartilhada, em consonância com o compromisso dos Emirados em construir parcerias econômicas e comerciais que reforcem o desenvolvimento sustentável e gerem crescimento e prosperidade para todas as nações.

A Cúpula Virtual de Líderes do Brics analisou maneiras de ampliar a cooperação e facilitar o comércio exterior entre os países-membros, além de discutir a integração econômica por meio de projetos conjuntos em setores-chave, como infraestrutura, energia e transformação digital, promovendo ao mesmo tempo o crescimento sustentável nos países em desenvolvimento. O encontro também destacou a importância de fortalecer o diálogo político sobre questões econômicas globais e enfrentar os desafios do sistema de comércio internacional.

Participaram da cúpula Xi Jinping, presidente da China; Vladimir Putin, presidente da Rússia; Abdel Fattah El-Sisi, presidente do Egito; Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul; Masoud Pezeshkian, presidente do Irã; Prabowo Subianto, presidente da Indonésia; Subrahmanyam Jaishankar, ministro das Relações Exteriores da Índia; e Gedion Timothewos, ministro das Relações Exteriores da Etiópia.