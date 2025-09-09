Comunidade internacional está falhando com Gaza, diz chefe de direitos humanos da ONU

GENEBRA, 9 de setembro de 2025 (WAM) – O alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, condenou Israel pelas mortes em massa de civis palestinos em Gaza e por dificultar a chegada de ajuda humanitária essencial.

Na 60ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, Türk criticou a incapacidade da comunidade internacional de impedir os crimes ocorridos em Gaza.

“Os assassinatos em massa cometidos por Israel contra civis palestinos em Gaza; a imposição de um sofrimento indescritível e de destruição em larga escala; a obstrução de ajuda humanitária suficiente para salvar vidas e a consequente fome de civis; o assassinato de jornalistas, funcionários da ONU e trabalhadores de ONGs; e a prática de crime de guerra após crime de guerra estão chocando a consciência do mundo. Estou horrorizado com o uso aberto de retórica genocida e com a vergonhosa desumanização dos palestinos por altos funcionários israelenses”, afirmou.