Dubai inaugura primeira pista equestre de areia em Hatta

DUBAI, 9 de setembro de 2025 (WAM) – A Prefeitura de Dubai anunciou a inauguração da primeira pista equestre de areia em Hatta. A fase inicial do projeto tem 2,54 quilômetros de extensão e três metros de largura, oferecendo a cavaleiros, praticantes e visitantes um ambiente seguro e aventureiro para montar, em meio à paisagem natural das montanhas de Hatta.

O projeto integra as iniciativas do Comitê Supremo para Supervisionar o Desenvolvimento de Hatta e está alinhado ao plano abrangente de desenvolvimento da região. Também apoia a visão mais ampla do emirado de expandir turismo, economia e comércio, além de dotar Hatta de instalações esportivas e recreativas de padrão internacional.

Mais do que um atrativo esportivo, a pista deve atuar como catalisador de novos investimentos e do crescimento de pequenas e médias empresas, criando oportunidades em setores como esportes equestres, varejo, hotelaria e turismo. Ao atrair visitantes em busca de experiências autênticas e de aventura, o projeto contribuirá para impulsionar a economia local de Hatta e apoiar as aspirações de seus moradores.

Bader Anwahi, diretor-executivo da Agência de Instalações Públicas da Prefeitura de Dubai, afirmou: “Estamos trabalhando para consolidar Hatta como destino preferencial para os entusiastas da equitação em Dubai, preservando ao mesmo tempo a herança da cavalaria, que reflete a identidade emiradense e constitui parte integrante de nosso patrimônio nacional. A pista também cria novas oportunidades econômicas que beneficiarão a comunidade local e reforçarão a posição de Hatta como um dos destinos turísticos mais cênicos e promissores dos Emirados Árabes Unidos.”

Visitantes podem alugar cavalos ou levar os seus próprios para explorar os arredores da pista, construída segundo os mais altos padrões internacionais de segurança e qualidade.