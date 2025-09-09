Emirados Árabes Unidos enviam nono avião com ajuda ao Afeganistão

ABU DHABI, 9 de setembro de 2025 (WAM) — O Comando de Operações Conjuntas anunciou a chegada de um avião de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos ao Afeganistão, elevando para nove o total de aeronaves enviadas desde o início da crise, todas transportando suprimentos de socorro emergenciais.

A ação, implementada sob orientação do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, faz parte da iniciativa criada pelo país para apoiar o Afeganistão diante das consequências do terremoto.

Eisa Aldhaheri, embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Afeganistão, reuniu-se no Aeroporto Internacional de Cabul com Mawlawi Sharafuddin Muslim, vice-ministro de Políticas e Planejamento do Ministério de Reabilitação e Desenvolvimento Rural, como parte dos esforços humanitários contínuos dos Emirados para apoiar o país.

O encontro tratou dos impactos recentes do terremoto, ocasião em que o embaixador reiterou o apoio firme dos Emirados Árabes Unidos ao povo afegão até que a situação humanitária seja superada.

Aldhaheri destacou que os Emirados continuarão fornecendo assistência humanitária e abrigo, além de garantir o envio de suprimentos adquiridos no mercado local, para assegurar a entrega rápida e atender às necessidades urgentes.