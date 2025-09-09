Conferência sobre inteligência artificial para previsão do tempo começa em Abu Dhabi

ABU DHABI, 9 de setembro de 2025 (WAM) – A conferência Artificial Intelligence for Weather Prediction: Advances, Challenges & Future começou nesta terça-feira (09/09) no Centro Nacional de Meteorologia, em Abu Dhabi.
O evento, que se estende até quinta-feira (11/09), reúne mais de 50 palestrantes internacionais em 12 sessões principais.
Organizada sob o patrocínio da Organização Meteorológica Mundial (WMO, na sigla em inglês), a conferência conta com especialistas da WMO, Microsoft, Google, Nvidia, IBM, do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo e de instituições acadêmicas e operacionais de destaque.
As discussões concentram-se em como a inteligência artificial e o aprendizado de máquina podem melhorar a precisão e a confiabilidade das previsões meteorológicas, especialmente para países em desenvolvimento.
As sessões de abertura abordaram a previsão do sistema terrestre, as necessidades de dados e a integração da inteligência artificial nas operações meteorológicas. Os palestrantes ressaltaram a importância da colaboração entre universidades, agências e o setor privado, a supervisão humana para validar os resultados e a necessidade de garantir transparência, confiança e acesso equitativo aos serviços.