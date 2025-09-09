Parlamentares da União Europeia pedem medidas concretas para envio de ajuda a Gaza

BRUXELAS, 9 de setembro de 2025 (WAM) — Mais de 50 membros do Parlamento Europeu enviaram uma carta urgente a Hadja Lahbib, comissária da União Europeia para Igualdade, Preparação e Gestão de Crises, pedindo medidas imediatas e tangíveis para garantir a entrega de assistência humanitária a Gaza diante do que classificaram como uma “catástrofe humanitária sem precedentes”.

Na carta, os parlamentares afirmaram que milhões de euros de contribuintes europeus foram destinados à ajuda, mas carregamentos de alimentos, remédios e suprimentos médicos permanecem retidos na fronteira e não chegam aos palestinos devido ao que chamaram de política sistemática de Israel de bloquear, desviar ou destruir a ajuda.

Eles argumentaram que o bloqueio a Gaza equivale a punição coletiva e ressaltaram que a neutralidade na entrega de ajuda não significa neutralidade em relação ao que descreveram como crimes cometidos contra civis e trabalhadores humanitários.

Os parlamentares instaram a União Europeia a organizar uma operação humanitária direta para entregar ajuda a Gaza fora dos canais israelenses, criar um mecanismo transparente para rastrear a assistência e garantir que ela não seja perdida ou obstruída, além de responsabilizar Israel política e juridicamente por violações do direito humanitário internacional, incluindo a suspensão do acordo de parceria e a imposição de sanções.

Os signatários concluíram que a Europa não pode mais se limitar a emitir declarações de preocupação e apelos pela paz enquanto os palestinos enfrentam o risco de fome e aniquilação. Eles pediram que Lahbib aja com urgência e transforme os compromissos europeus em ações concretas no terreno.