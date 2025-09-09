Sexta etapa do Campeonato de Jiu-jítsu Khaled bin Mohamed bin Zayed será disputada em Fujairah

ABU DHABI, 9 de setembro de 2025 (WAM) — A sexta etapa do Campeonato de Jiu-jítsu Khaled bin Mohamed bin Zayed, dedicada às competições com quimono (Gi), será realizada de 12 a 14 de setembro no Complexo Esportivo Zayed, em Fujairah.

O evento, organizado pela Federação de Jiu-jítsu dos Emirados Árabes Unidos, contará com ampla participação de atletas de elite, homens e mulheres, representando os principais clubes e academias do país.

O primeiro dia será dedicado às categorias juvenil, adulto e máster. O segundo dia terá as disputas sub-14 e sub-16, e o terceiro será voltado às categorias infantil e sub-12.

A sexta etapa promete intensificar ainda mais a emoção, já que o campeonato entra em sua reta final, com clubes e atletas disputando posições decisivas no ranking geral em busca do título, que oferece premiação total de 3 milhões de dirhams (cerca de US$ 817 mil).

Mohamed Salem Al Dhaheri, vice-presidente da Federação de Jiu-jítsu dos Emirados Árabes Unidos, afirmou que a sexta etapa é um marco importante na trajetória do campeonato. "O campeonato não é apenas uma competição esportiva, mas também cumpre sua missão social mais ampla ao transmitir valores de disciplina, respeito ao adversário, perseverança e autoconfiança entre os jovens, além de fortalecer o envolvimento das famílias e consolidar o jiu-jítsu como pilar do cenário esportivo e comunitário dos Emirados Árabes Unidos”, disse.

As etapas anteriores registraram disputas acirradas pela liderança. Na quarta rodada (Gi), o Baniyas Jiu-jítsu Club ficou em primeiro lugar, seguido pelo Al Jazira Jiu-jítsu Club em segundo e pelo Al Ain Jiu-jítsu Club em terceiro. Já na quinta rodada (No-Gi), o Sharjah Self-Defence Sports Club terminou na liderança, o M.O.D UAE conquistou a segunda posição e o Al Ain Jiu-jítsu Club manteve-se em terceiro.