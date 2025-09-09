Mohammed bin Rashid anuncia novas nomeações ministeriais no governo dos Emirados Árabes Unidos

DUBAI, 9 de setembro de 2025 (WAM) — Sob orientação do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, anunciou nesta terça-feira novas nomeações ministeriais no governo federal.

Mohammed bin Rashid anunciou a nomeação de Lana Zaki Nusseibeh como ministra de Estado e de Saeed Mubarak Rashed Al Hajeri como ministro de Estado.

“Após consultas com o presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan, anunciamos a nomeação de Lana Nusseibeh e Saeed Al Hajeri como ministros de Estado no governo dos Emirados Árabes Unidos. Desejamos a eles pleno êxito no cumprimento de suas responsabilidades atuais e futuras e estendemos nossa gratidão a todas as equipes nacionais pelo empenho e serviço”, declarou Mohammed bin Rashid.

Lana Zaki Nusseibeh atuou anteriormente como ministra-adjunta das Relações Exteriores para Assuntos Políticos e foi representante permanente dos Emirados Árabes Unidos na Organização das Nações Unidas entre setembro de 2013 e abril de 2024. Antes da participação do país no Conselho de Segurança, ela copresidiu as negociações intergovernamentais sobre a reforma do órgão, entre 2017 e 2019, liderando discussões sobre mudanças institucionais no âmbito da ONU.

Em 2017, Lana Nusseibeh presidiu o Conselho Executivo da ONU Mulheres e exerceu a função de vice-presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. Entre 2016 e 2017, copresidiu o Grupo de Trabalho Ad Hoc para a Revitalização da Assembleia Geral e, desde 2015, atua como copresidente do grupo Amigos do Futuro das Nações Unidas, ao lado do Reino Unido.

Saeed Al Hajeri preside, desde junho de 2025, a Emirates Medicines Foundation e anteriormente ocupou o cargo de ministro-adjunto das Relações Exteriores para Assuntos Econômicos e Comerciais. Formado em Administração de Empresas pela Lewis & Clark College, nos Estados Unidos, é analista financeiro certificado (CFA) e concluiu o Programa Avançado de Educação Executiva da Harvard Business School.

Al Hajeri ocupou cargos de liderança em instituições nacionais e internacionais, incluindo diretor-executivo da Autoridade de Investimento de Abu Dhabi (ADIA) e presidente do CFA Institute. Também integrou conselhos de entidades estratégicas, como presidente do Banco Comercial de Abu Dhabi, presidente da Salama Islamic Arab Insurance Company, membro do conselho da Companhia Nacional de Energia de Abu Dhabi (TAQA) e da Organização Zayed para Pessoas com Necessidades Especiais.

Em 2007, foi reconhecido pelo Fórum Econômico Mundial como um dos 250 Jovens Líderes Globais mais influentes. Al Hajeri contribuiu para diversos comitês nacionais de economia e investimentos e atualmente atua como sherpa dos Emirados Árabes Unidos no Brics, representando o país em encontros internacionais de alto nível.