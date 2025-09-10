Emirados se classificam para a Copa da Ásia Sub-23 da AFC

ABU DHABI, 10 de setembro de 2025 (WAM) — A seleção olímpica de futebol dos Emirados Árabes Unidos se classificou para a fase final da Copa da Ásia Sub-23 da AFC, que será disputada no próximo ano na Arábia Saudita.

A vaga foi conquistada apesar da derrota por 3 a 2 para o Irã, no Estádio Al Nahyan, pela terceira rodada das eliminatórias do Grupo 9.

A equipe iraniana chegou a 9 pontos e terminou na liderança da chave, enquanto os Emirados ficaram em segundo lugar, com 6 pontos, garantindo a classificação como uma das quatro melhores seleções que terminaram na vice-liderança de seus grupos.

As seleções que terminam em primeiro lugar nos 11 grupos, junto com as quatro melhores segundas colocadas, avançam para a fase final, ao lado do país-sede, a Arábia Saudita.