Emirados Árabes Unidos preparam navio com ajuda para o Afeganistão após terremoto

ABU DHABI, 10 de setembro de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos intensificam os esforços humanitários para apoiar a população afegã após o terremoto que atingiu o leste do país.

O Comando de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa está preparando um navio de ajuda humanitária carregado com milhares de toneladas de alimentos, materiais de abrigo e suprimentos médicos, em conformidade com as diretrizes do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

A preparação da embarcação ocorre em coordenação com várias organizações beneficentes e humanitárias dos Emirados, refletindo o esforço coletivo nacional para fornecer socorro urgente ao Afeganistão.

O Comando de Operações Conjuntas afirmou que a iniciativa reforça o compromisso de longa data dos Emirados em apoiar comunidades afetadas por desastres e seu papel de liderança no trabalho humanitário e de assistência em níveis regional e internacional.