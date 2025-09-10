Transações imobiliárias em Ajman somam US$ 517 milhões em agosto

AJMAN, 10 de setembro de 2025 (WAM) — O valor das transações imobiliárias em Ajman durante agosto alcançou 1,9 bilhão de dirhams (cerca de US$ 517 milhões), registrando crescimento de 21% em comparação com o mesmo período de 2024, de acordo com o Relatório Imobiliário divulgado pelo Departamento de Terras e Regulação Imobiliária.

Omar bin Omair Al Muhairi, diretor-geral do Departamento de Terras e Regulação Imobiliária de Ajman, informou que o número de transações imobiliárias em agosto chegou a 1.389, enquanto as operações de compra e venda totalizaram 1.116, com valor superior a 1,39 bilhão de dirhams (cerca de US$ 378 milhões). Foram ainda registradas 214 operações de hipoteca no mês, com valor total acima de 285 milhões de dirhams (cerca de US$ 77 milhões).

Al Muhairi destacou que os números demonstram a resiliência do setor imobiliário, a diversidade de oportunidades de investimento e sua atratividade para diferentes perfis de investidores interessados em fazer negócios em Ajman e aproveitar suas vantagens exclusivas e forte competitividade.