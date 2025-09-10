Hero Dubai Desert Classic lança desafio global de sustentabilidade

DUBAI, 10 de setembro de 2025 (WAM) — O Hero Dubai Desert Classic lançou um desafio global para buscar soluções sustentáveis que enfrentem o impacto das mudanças climáticas no setor de eventos.

O Green Incubator Challenge, criado em parceria com a Deloitte, está aberto a empreendedores, startups, estudantes e empresas de todo o mundo para apresentarem soluções inovadoras e sustentáveis para eventos.

As inscrições podem incluir tanto novos conceitos quanto soluções prontas para serem aplicadas. O vencedor terá a oportunidade de implementar sua ideia no torneio DP World Tour e Rolex Series de 2027.

A iniciativa tem como objetivo promover mudanças significativas e acelerar a inovação em sustentabilidade nos setores de esportes e entretenimento.

A lista preliminar de inscritos será anunciada em 18 de novembro, e três finalistas serão selecionados em 19 de dezembro. Eles apresentarão suas propostas a um painel de juízes especialistas durante a semana do torneio de 2026.