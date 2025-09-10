Petróleo bruto do Kuwait sobe para US$ 71,89 por barril

KUWAIT, 10 de setembro de 2025 (WAM) — O preço do petróleo bruto do Kuwait subiu US$ 0,52 na negociação de terça-feira (09/09), alcançando US$ 71,89 por barril, em comparação com US$ 71,37 no dia anterior, informou nesta a Kuwait Petroleum Corporation (KPC, na sigla em inglês).

Segundo a Agência de Notícias do Kuwait (KUNA), o Brent de referência avançou US$ 0,37, sendo cotado a US$ 66,39 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) registrou alta de US$ 0,37, chegando a US$ 62,63 por barril.